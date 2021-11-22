Преподаватель из Франции покончил с собой в Москве

Гражданин Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы в ночь на 22 ноября. Как сообщает РЕН ТВ, труп обнаружила его супруга, гражданка Великобритании.

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Известно, что оба иностранца работали в столице преподавателями. По информации источников, мужчина пришел домой без настроения, после чего его супруга вышла на улицу, а вернувшись в квартиру обнаружила мужа мертвым.

В момент смерти дома находился ребенок. Обстоятельства гибели француза сейчас выясняет полиция.

Напомним, что 9 ноября в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили тело адвоката Артура Воробьева. Перед тем, как покончить с собой, юрист позвал к себе родственника и попросил вызвать врача якобы из-за высокой температуры. Затем он отправил гостя к соседям, сославшись на то, что ему необходимо привести себя в порядок перед визитом медиков, и совершил суицид.