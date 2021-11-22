В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Преподаватель из Франции покончил с собой в Москве

Елена Прошина
41 минуту назад

Гражданин Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы в ночь на 22 ноября. Как сообщает РЕН ТВ, труп обнаружила его супруга, гражданка Великобритании.

Преподаватель из Франции покончил с собой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что оба иностранца работали в столице преподавателями. По информации источников, мужчина пришел домой без настроения, после чего его супруга вышла на улицу, а вернувшись в квартиру обнаружила мужа мертвым.

В момент смерти дома находился ребенок. Обстоятельства гибели француза сейчас выясняет полиция.

Напомним, что 9 ноября в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили тело адвоката Артура Воробьева. Перед тем, как покончить с собой, юрист позвал к себе родственника и попросил вызвать врача якобы из-за высокой температуры. Затем он отправил гостя к соседям, сославшись на то, что ему необходимо привести себя в порядок перед визитом медиков, и совершил суицид.

Погибший оставил предсмертную записку в которой сообщил родным, что открыл сейфы перед своей смертью.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители