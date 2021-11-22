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Появилось видео пожара в московском хостеле

Александр Кузьмин
58 минут назад

Ночью загорелся хостел на Волгоградском проспекте в Москве. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

Сообщается, что спасатели успели вывести из здания 15 человек. В здании на момент пожара находилось около 120 человек, люди из окон звали на помощь. На месте происшествия работали 265 человек и 70 единиц спецтехники. Движение в районе Волгоградского проспекта было затруднено. Был перекрыт дублер проспекта в сторону ТТК. Сейчас движение восстановлено, пожар ликвидирован. Прокуратура начала проверку.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,Генпрокуратура РФ,
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