Появилось видео пожара в московском хостеле

Сообщается, что спасатели успели вывести из здания 15 человек. В здании на момент пожара находилось около 120 человек, люди из окон звали на помощь. На месте происшествия работали 265 человек и 70 единиц спецтехники. Движение в районе Волгоградского проспекта было затруднено. Был перекрыт дублер проспекта в сторону ТТК. Сейчас движение восстановлено, пожар ликвидирован. Прокуратура начала проверку.