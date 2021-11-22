Десятки пострадавших: Машина въехала в рождественский парад в США

В американском городе Уокешо произошел наезд автомобиля на участников рождественского парада. Красный внедорожник на большой скорости протаранил людей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника местного полицейского управления Дэна Томпсона.

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По его словам, он пока не готов раскрыть информацию о точном числе погибших. Однако известно как минимум об одной жертве происшествия. В больницы города доставлены с травмами различной степени тяжести 11 взрослых и 12 детей.

В рамках расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». Не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля. Как отметил полицейский начальник, пока нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что инцидент связан с терроризмом.