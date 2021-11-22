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В США 23 человека госпитализированы после наезда на рождественскую процессию

Елена Прошина
57 минут назад

В американском городе Уокешо произошел наезд автомобиля на участников рождественского парада. Красный внедорожник на большой скорости протаранил людей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника местного полицейского управления Дэна Томпсона.

Десятки пострадавших: Машина въехала в рождественский парад в США
Фото: ReutersReuters

По его словам, он пока не готов раскрыть информацию о точном числе погибших. Однако известно как минимум об одной жертве происшествия. В больницы города доставлены с травмами различной степени тяжести 11 взрослых и 12 детей.

В рамках расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать «человека, представляющего интерес для следствия». Не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля. Как отметил полицейский начальник, пока нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что инцидент связан с терроризмом.

Администрация президента США следит за развитием событий в Уокешо. Об этом сообщил представитель Белого дома. «Белый дом пристально следит за ситуацией в Уокешо, наши сердца со всеми, кого затронули эти ужасные события», — заявил он. Федеральные власти предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку.

Происшествия,Дэн Томпсон,Администрация США,МВД,ИТАР-ТАСС,
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