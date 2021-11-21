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Стало известно, кто и зачем убил мужчину, чье тело выпало из багажника при ДТП

Газета.Ru
33 минуты назад

Стали известны подробности гибели мужчины, чье тело выпало из их багажника во время ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47News.

Убийцей "мужчины из багажника" оказался житель ЛНР
Фото: кадр видеокадр видео

По данным издания, двое подозреваемых в убийстве были задержаны вечером 20 ноября в Санкт-Петербурге. Один из них жил на чердаке дома, где произошло задержание, вмести с ним жил и второй — уроженец Луганской области. Оба не трудоустроены.

Мужчина из ЛНР рассказал правоохранителям, что накануне ночью он с «соседом» напал на 50-летнего Аркади Казиняна. Следователи обнаружили на теле жертвы, помимо разреза горла, несколько ножевых ранений.

Тело мужчины выпало из багажника при ДТП в Ленобласти

Когда нападавшие убили мужчину, решили избавиться от тела, но были нетрезвы и пригласили знакомого с автомобилем. От тела они планировали избавиться под Приозерском. Перед отъездом приятели подожгли гараж.

Мотивом нападения на Казиняна, как сообщается, стало якобы избиение им того самого мужчины из Луганска.

Накануне во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль Mitsubishi Galant врезался в ограждение, после чего из багажника выпало тело мужчины с почти полностью отрезанной головой. По данным правоохранителей, машина принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области.

Как сообщали очевидцы, после ДТП из машины выбежали несколько человек и скрылись в лесу. Позже при осмотре места происшествия в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, веревка и мешки. Не исключено, что злоумышленники намеревались закапать мужчину.

Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян, проживающий в Петербурге с 1996 года. По предварительным данным, у него был шиномонтажный бизнес.

Ранее полиция задержала всех участников аварии во Всеволожском районе. Правоохранители заявили, что задержанные могли быть причастны не только к убийству мужчины, но и к другим преступлениям.

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