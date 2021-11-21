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В Ростовской области семья отравилась неустановленным веществом

ТАССиещё 2
48 минут назад

Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в станице Бессергеневской Ростовской области, двое детей умерли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону в воскресенье.

Семья отравилась неизвестным веществом в Ростовской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Октябрьском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей. 21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась", - говорится в сообщении.

Установлено, что умершие дети воспитывались в приемной семье. В настоящее время остальные члены семьи - двое взрослых и двое несовершеннолетних - находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

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По информации пресс-службы следственного управления СК России по Ростовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Проверка соблюдения требований федерального законодательства организована прокуратурой Ростовской области. Будет дана оценка действиям родителей детей и органов системы профилактики, взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, сказали в пресс-службе ведомства.

Происшествия,СКР,МВД,
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