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Раскрыты подробности ДТП с перевозившей труп машиной в Ленобласти

Майк Габриелян
20 минут назад

Стали известны подробности происшествия под Петербургом, где трое подозреваемых попали в ДТП на автомобиле с трупом в багажнике. Об этом сообщает канал Shot.

Раскрыты подробности ДТП с перевозившей труп машиной в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из подозреваемых, 26-летний Ян Щ. рассказал полиции, что приехал в автосервис, где погибший Аркади К. работал маляром. Он хотел отремонтировать свой Volkswagen.

В автосервисе гости и рабочие распили три литра водки. В какой-то момент между ними началась ссора. Ян утверждает, что его избили до бессознательного состояния. Очнувшись, он не нашел телефона и ключей от машины. Тогда он обратился за помощью к двум друзьям.

Убийцы бизнесмена потеряли тело в ДТП

Втроем они вооружились ножами и вернулись в автосервис, где Аркади был уже один. Его избили и нанесли несколько ударов ножами. Затем приятели положили тело в багажник, подожгли бокс и велели третьему другу (который всё это время ждал их в машине) везти их в Ленинградскую область.

На дороге автомобиль угодил в отбойник, поскольку водитель не справился с управлением. Они бросили авто и убежали через лес на грунтовку. Затем вызвали такси и разошлись по домам.

Ранее угрозыск Петербурга задержал граждан, попавших в аварию на машине с трупом в багажнике.

К утру 21 ноября полиция выяснила местонахождение водителя и пассажиров Mitsubishi Galant, попавшего днем ранее в ДТП на 24-м километре шоссе А-121 «Сортавала» вблизи деревни Керро. Они скрылись с места аварии, а в брошенном транспортном средстве сотрудники ГИБДД обнаружили труп с перерезанным горлом.

Тело опознали как принадлежащее 50-летнему петербуржцу армянского происхождение Аркади Казиняну, проживавшему на проспекте Просвещения.

В багажнике машины также нашли лопаты. Правоохранители решили, что злоумышленники везли тело, чтобы закопать его в лесу.

Происшествия,ГИБДД,
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