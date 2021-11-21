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Центральную часть Израиля затопило из-за сильных ливней Видео

Александр Кузьмин
17 минут назад

Сильные ливни обрушились на центральную часть Израиля, улицы нескольких городов оказались затоплены. Об этом сообщает "360". Синоптики предупреждают, что осадки не утихнут до конца выходных. Есть риск, что реки могут выйти из берегов.

Ряд дорог пришлось перекрыть для движения транспорта, приходят сообщения о первых несчастных случаях. В Нетании пожилая женщина на автомобиле оказалась в глубокой луже, которую не смогла покинуть самостоятельно. Вызволять ее из водной ловушки пришлось сотрудниками Пожарной охраны. Сейчас пенсионерка в удовлетворительном состоянии.

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