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Появилось видео перестрелки пьяного жителя Солнечногорска с полицейскими

Александр Кузьмин
30 минут назад

Стрельба в подмосковном Солнечногорске, которую устроил пьяный местный житель Владислав Ширшов, попала на видео. Его обнародовал Telegram-канал «112».

На кадрах зафиксировано, как полиция просит Ширшова бросить оружие, но он продолжает отстреливаться, спрятавшись за автомобилем. При этом мужчина действует спокойно и расслабленно.

53-летний Ширшов в ночь на 21 ноября задушил 77-летнюю мать и поджег дом. После этого, по данным Telegram-канала, он намеревался убивать сожительницу и ее детей, но они спрятались у соседей.

Тогда Ширшов стал бегать по Солнечногорску и стрелять из охотничьего ружья. Когда на вызов приехали полицейские, стрелок сел в свой автомобиль и попытался скрыться, отстреливаясь от правоохранителей. Полицейским удалось остановить и заблокировать машину. Тогда водитель вышел, и снова начал стрелять. Один из полицейских ответным огнем застрелил его. Ширшов скончался на месте.

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