Перестрелка мужчины с полицейскими в Солнечногорске попала на видео

Стрельба в подмосковном Солнечногорске, которую устроил пьяный местный житель Владислав Ширшов, попала на видео. Его обнародовал Telegram-канал «112».

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На кадрах зафиксировано, как полиция просит Ширшова бросить оружие, но он продолжает отстреливаться, спрятавшись за автомобилем. При этом мужчина действует спокойно и расслабленно.

53-летний Ширшов в ночь на 21 ноября задушил 77-летнюю мать и поджег дом. После этого, по данным Telegram-канала, он намеревался убивать сожительницу и ее детей, но они спрятались у соседей.