В Красном Селе автомобиль ДПС вылетел на тротуар. Видео

В Красносельском районе Северной столицы машина ДПС на большой скорости вылетела на тротуар. Авария произошла в субботу, 20 ноября. Об этом передает "Петербургский дневник" .

О происшествии рассказали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». К посту также добавили видео, снятое камерами наблюдения. На нем зафиксирован момент ДТП.