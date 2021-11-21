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В Красном Селе автомобиль ДПС вылетел на тротуар. Видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

В Красносельском районе Северной столицы машина ДПС на большой скорости вылетела на тротуар. Авария произошла в субботу, 20 ноября. Об этом передает "Петербургский дневник" .

О происшествии рассказали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте». К посту также добавили видео, снятое камерами наблюдения. На нем зафиксирован момент ДТП.

Как видно на кадрах, автомобиль едва не сбил пешеходов. Как уточняют авторы поста, пилотирование патрульной машины завершилось «в многострадальной оградке на проспекте Ленина, 92».

Происшествия,Видео,ГИБДД,газета "Петербургский дневник",
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