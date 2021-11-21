Опубликовано видео с места аварии в Ленобласти с выпавшим из машины телом

В сети появилось видео с места аварии, во время которой из машины выпал труп. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Столкновение с отбойником произошло на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области. На видео попало место происшествия, куда прибыли сотрудники полиции и пожарные. Во время ДТП из багажника автомобиля выпало тело человека с перерезанным горлом.

Отмечается, что находившиеся в салоне водитель и пассажир тут же бросили машину и убежали в лес. В багажнике их авто также были обнаружены лопаты.