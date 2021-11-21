Убившего мать мужчину ликвидировали в Подмосковье

В Солнечногорске силовики ликвидировали мужчину, устроившего в городе стрельбу из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что преступником оказался 53-летний Владислав Шарков. До того как открыть стрельбу, он убил 77-летнюю мать, сломав ей ногу и задушив полиэтиленовым пакетом.

После случившегося мужчина поджег дом и взялся за ружье. Когда на вызов о стрельбе прибыли полицейские, Шарков сел в свой автомобиль Ford EcoSport и попытался скрыться, ведя параллельно огонь по правоохранителям.

Спустя несколько минут преследования его машину удалось остановить и заблокировать, однако водитель вышел из нее и продолжил стрелять. Один из силовиков ликвидировал злоумышленника ответным огнем из табельного оружия.