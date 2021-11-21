Задержаны водитель и пассажир разбившейся в Ленобласти машины с трупом

Оперативники Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали граждан, попавших в аварию на машине с трупом в багажнике. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание 47news.

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К раннему утру 21 ноября полиция выяснила местонахождение водителя и пассажиров Mitsubishi Galant, попавшего днем ранее в ДТП на 24-м километре шоссе А-121 «Сортавала» вблизи деревни Керро. Они скрылись с места аварии, а в брошенном транспортном средстве сотрудники ГИБДД обнаружили труп с перерезанным горлом.

Тело опознали как принадлежащее 50-летнему петербуржцу армянского происхождение Аркади Казиняну, проживавшему на проспекте Просвещения. В багажнике машины также нашли лопаты. На основании этого правоохранители решили, что злоумышленники везли тело, чтобы закопать его в лесу.

По данным издания их задержали и теперь они дают показания. Сообщается, что Казиняна убили в Калининском районе Санкт-Петербурга в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторном проспекте, 14.