В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Задержаны водитель и пассажир разбившейся в Ленобласти машины с трупом

Елена Прошина
42 минуты назад

Оперативники Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали граждан, попавших в аварию на машине с трупом в багажнике. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание 47news.

Задержаны водитель и пассажир разбившейся в Ленобласти машины с трупом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К раннему утру 21 ноября полиция выяснила местонахождение водителя и пассажиров Mitsubishi Galant, попавшего днем ранее в ДТП на 24-м километре шоссе А-121 «Сортавала» вблизи деревни Керро. Они скрылись с места аварии, а в брошенном транспортном средстве сотрудники ГИБДД обнаружили труп с перерезанным горлом.

Тело опознали как принадлежащее 50-летнему петербуржцу армянского происхождение Аркади Казиняну, проживавшему на проспекте Просвещения. В багажнике машины также нашли лопаты. На основании этого правоохранители решили, что злоумышленники везли тело, чтобы закопать его в лесу.

По данным издания их задержали и теперь они дают показания. Сообщается, что Казиняна убили в Калининском районе Санкт-Петербурга в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторном проспекте, 14.

По данным Telegram-канала Shot, задержаны 26-летний Ян Щепановський и 23-летний Егор Комаров. Накануне убийства Щепановський поссорился с Казиняном, и тот вместе со знакомыми побил молодого человека. Избитый позвал на помощь Комарова. Произошла еще одна драка, в ходе которой Казиняна убили. Подельники решили закопать тело в лесу, но попали в аварию.

Происшествия,ГИБДД,МВД,47news.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители