Один человек погиб в результате стрельбы в Иерусалиме

В результате стрельбы в Иерусалиме умер один человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова премьер-министра страны Нафтали Бенета.

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Он заявил, что всего пострадали четверо, среди которых — двое полицейских. Кроме того, погиб 42-летний палестинец, который открыл огонь в Старом городе Иерусалима. Он был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что злоумышленник принадлежал к группировке ХАМАС.