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Тело мужчины выпало из багажника при ДТП в Ленобласти

Газета.Ruиещё 9
44 минуты назад

Тело мужчины выпало из багажника во время ДТП на трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 4.10 утра автомобиль Mitsubishi Galant врезался в ограждение, после чего из багажника выпало тело мужчины с травмами шеи. По данным правоохранителей, машина принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области.

Как сообщают очевидцы, после аварии из машины выбежали несколько человек и скрылись в лесу.

Позже при осмотре места происшествия в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, веревка и мешки, передает Telegram-канал «112». Не исключено, что они везли закапывать тело.

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