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В Ленобласти при ДТП из багажника авто выпал изуродованный труп

Елена Прошина
1 час назад

В Ленобласти инспекторы ГИБДД при осмотре врезавшейся в столб машины обнаружили труп с перерезанным горлом. Об этом сообщает издание 47news.

В Ленобласти при ДТП из багажника авто выпал изуродованный труп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 20 ноября примерно в 05:00 на 24-м километре шоссе А-121 «Сортавала» вблизи деревни Керро. Тело мужчины с перерезанным горлом находилось около разбитого в ДТП автомобиля Mitsubishi Galant. Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что после столкновения легковушки со столбом из нее выбрались трое мужчин и скрылись в лесу.

При столкновении голова трупа, лежавшего в багажнике, практически отделилась от тела. При осмотре места происшествия, рядом с ним были обнаружены лопаты.

Издание, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, утверждает, что тело принадлежит 50-летнему петербуржцу Аркади Казиняну, а попавшая в ДТП машина - его знакомому, также уроженцу Армении.

В публикации говорится, что убитый осел в Санкт-Петербурге еще в1996 году. Проживал на проспекте Просвещения с женой и малолетним сыном. По предварительной информации, Казинян владел шиномонтажной мастерской.

Правоохранители предполагают, что злоумышленники везли тело убитого Казиняна в машине, чтобы закопать в лесу и ведут поиск преступников.

Происшествия,ГИБДД,МВД,
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