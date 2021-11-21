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BMW погибшего блогера Губденского был на летней резине

Елена Прошина
25 минут назад

Автомобиль BMW M4, в котором при ДТП погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, известный как Саид Губденский, и его бизнес-партнер Заур Ибрагимов, был на летней резине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

BMW погибшего блогера Губденского был на летней резине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Немецкая иномарка, которая принадлежала блогеру, на высокой скорости ехала по Кутузовскому проспекту в Москве. Выяснилось, что машина принимала участие в игре в «шашки» на дороге. По информации издания, Зайнудинов купил автомобиль восемь дней назад. На нем не было номеров, видеорегистратора и страховки.

В 2021 году Зайнудинова привлекали к административной ответственности за нарушение правил на дороге. Известно, что в 2021 году он получил 13 штрафов. Также выяснилось, что однажды блогера лишили прав на семь месяцев, и он ездил на автомобиле с фальшивыми номерами.

В апреле Зайнудинов заявил, что «устраивать шашки» по городу — очень опасное занятие. Он выразил уверенность, что однажды один из участников совершит маневр, на который кто-то не успеет вовремя среагировать, в результате чего произойдет ДТП.

В столичной прокуратуре рассказали, что Зайнудинов накануне аварии также передвигался на Кутузовском проспекте на автомобиле без номеров. Друг блогера Роман Аскеев заявил, что плохая погода в Москве — одна из возможных причин аварии, так как погибший был «нормальным, прилежным водителем».

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