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Устроивший смертельное ДТП в Москве блогер жаловался на депрессию

Lenta.ru
49 минут назад

Известный 28-летний автоблогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП при столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, жаловался на депрессию и сглаз. Он писал об этом в 2020 году на своей странице в Instagram.

Погибший в ДТП блогер Губденский жаловался на депрессию
Фото: InstagramInstagram

Губденский также отмечал, что в Дагестане ему не удавалось начать хорошо зарабатывать, поэтому он переехал в Москву летом 2020 года. По словам блогера, в тот момент он испытывал «мандраж», до обеда «лежал в депрессии», пытаясь найти жилье и работу.

Что еще известно о блогере?

На блог Саида Губденского в Instagram подписаны более 620 тысяч человек, при этом до аварии число было менее 500 тысяч. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России. Четыре дня назад Губденский выкладывал видео о том, как гоняет на BMW M5 F90, ролик уже набрал более 2,4 миллиона просмотров. На видео он едет по Кутузовскому проспекту с другом по имени Ашот, и просит его тормозить, когда тот разгоняется.

Губденский ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров. Он приобрел BMW M4 Competition всего неделю назад.

Подробности об аварии

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков. Жертвами ДТП оказались известный автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Виновником аварии оказался Губденский, который был за рулем BMW M4 Competition.

Mercedes, в который въехал BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, что во время аварии асфальт был влажным после прошедшего в столице дождя. Черный BMW на большой скорости обогнал несколько машин, затем перестроился с одной полосы на другую и вылетел на встречную полосу. Также было опубликовано видео, демонстрирующее последствия смертельной аварии.
Происшествия,Ратмир Тимашев,Forbes,
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