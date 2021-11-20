Россиянин украл тысячи упаковок кофе из московского ТЦ

Россиянин украл более двух тысяч упаковок кофе из торгового центра (ТЦ) в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Пропажу обнаружили во время инвентаризации. Сотрудник службы безопасности ТЦ обратился в полицию. Ущерб от кражи составил около 2,6 миллиона рублей.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее московского пенсионера задержали за кражу омолаживающих сывороток на сумму более миллиона рублей. Он сознался в правонарушении и подчеркнул, что похитил косметические средства со склада ради личного пользования.