Россиянин украл тысячи упаковок кофе из московского ТЦ

Россиянин украл более двух тысяч упаковок кофе из торгового центра (ТЦ) в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Фото: kapustin_igor / Depositphoto kapustin_igor / Depositphoto

Пропажу обнаружили во время инвентаризации. Сотрудник службы безопасности ТЦ обратился в полицию. Ущерб от кражи составил около 2,6 миллиона рублей.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.