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Погибший в аварии в Москве блогер лишался прав и ездил без номеров

Lenta.ru
33 минуты назад

Водитель автомобиля BMW, попавшего в аварию на Кутузовском проспекте на западе, ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Известно, что за рулем автомобиля был блогер Саид Губденский, он погиб. «28-летний мужчина, управлявший БМВ, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством», — уточнили в ведомстве.

Опубликовано видео момента ДТП с участием блогера Губденского

Сам момент аварии засняли камеры наблюдения. На видео видно, как BMW на большой скорости обгоняет поток автомобилей. Машина, которой управлял Губденский, перестраивается с одной полосы на другую и вылетает к автомобилям с встречным движением.

Сам блогер погиб еще до приезда врачей, а второй пассажир машины — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
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