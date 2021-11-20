Погибший в аварии в Москве блогер лишался прав и ездил без номеров

Водитель автомобиля BMW, попавшего в аварию на Кутузовском проспекте на западе, ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.

Известно, что за рулем автомобиля был блогер Саид Губденский, он погиб. «28-летний мужчина, управлявший БМВ, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством», — уточнили в ведомстве.

Сам момент аварии засняли камеры наблюдения. На видео видно, как BMW на большой скорости обгоняет поток автомобилей. Машина, которой управлял Губденский, перестраивается с одной полосы на другую и вылетает к автомобилям с встречным движением.