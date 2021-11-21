Блогер Губденский перед смертью разместил фото в Telegram

Автомобильный блогер Саид Губденский, разбившийся в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, разместил посты в соцсетях за полтора часа до аварии. Так, в 13:35 в Telegram-канале мужчины появилась фотография недавно приобретенного автомобиля BWM M4.

Фото: Telegram-канал Said Gubdenskiy Telegram-канал Said Gubdenskiy

Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях около трех часов дня. Машину Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем сообщал своим подписчикам.

Четыре дня назад Губденский выкладывал видео в Instagram о том, как гоняет на новом автомобиле. На его блог были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России.