В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Автоблогер Губденский перед смертью разместил фото в соцсетях

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад

Автомобильный блогер Саид Губденский, разбившийся в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, разместил посты в соцсетях за полтора часа до аварии. Так, в 13:35 в Telegram-канале мужчины появилась фотография недавно приобретенного автомобиля BWM M4.

Блогер Губденский перед смертью разместил фото в Telegram
Фото: Telegram-канал Said GubdenskiyTelegram-канал Said Gubdenskiy

Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях около трех часов дня. Машину Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем сообщал своим подписчикам.

Четыре дня назад Губденский выкладывал видео в Instagram о том, как гоняет на новом автомобиле. На его блог были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП стали автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители