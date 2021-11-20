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Опубликовано видео момента ДТП с участием блогера Губденского

Елена Прошина
38 минут назад

Городские камеры зафиксировали то, как начался занос BMW блогера Саида Губденского, окончившийся смертельным столкновением на Кутузовском проспекте в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как BMW M4 Губденского перестраивается из третьей полосы движения в пятую, опережая при этом машину такси. В какой-то момент капот кроссовера начинает тащить влево и автомобиль блогера устремляется на сторону встречного движения.

Авария произошла примерно в 15.10. BMW Губденского на встречной полосе врезался в Mercedеs GL450 и Volvo XC90. В результате аварии на месте происшествия погиб сам блогер. Позднее в больнице скончался пассажир его авто – президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан Заур Ибрагимов.

Сообщалось, что Губденский приобрел свой кроссовер около недели назад. Примерно сутки назад он выложил в своих соцсетях видео, в котором гоняет по Кутузовскому на своей «обновке».

Instagram 26-летнего блогера посвящен спортивным машинам и скоростным заездам, в том числе по городским улицам. У него было около полумиллиона подписчиков.

О Саиде Губденском известно, что он был владельцем тюнинг-ателье «ZR Performance». Он водил знакомства с другими блогерами-стритрейсерами, таким как Михаил Литвин и Эдвард Билл. Последнего Губденский в одном из своих недавних видео критиковал за агрессивную езду и «шашечки» в городском потоке.

Происшествия,Видео,Михаил Литвин,
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