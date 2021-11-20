Причиной смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли два человека, стало превышение скорости и резкие перестроения в потоке машин, которые допустил блогер Саид Губденский. Об этом сообщат Telegram-канал Mash.

Губденский за рулем своей BMW M4 Competition на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Mercedes GL450 и Volvo XC90. От удара он погиб на месте. Один из пассажиров его машины скончался в больнице.

Известно, что блогер приобрел кроссовер около недели назад. Сутки назад он опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором гоняет по Кутузовскому на своей BMW.

В одном из своих недавних роликов Губденский призывал других автоблогеров, в частности Эдварда Била, не допускать опасной езды на дороге и критиковал «шашечников» в потоке.

О Губденском известно, что он занимался спортивным тюнингом автомобилей, имея отношение к автоателье ZR Performance.