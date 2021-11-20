В ДТП в центре Москвы погиб известный блогер

Блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Москве примерно в 15.10 в районе дома 31 на Кутузовском проспекте произошла смертельная авария. Столкнулись три кроссовера: BMW M4 Competition, Mercedec GL450 и Volvo XC90.
Известно, что BMW под управлением Губденского двигался по направлению в область и выехал на «встречку», где врезался в Mercedec и Volvo. Блогера выбросило на асфальт. Он погиб на месте.
Один из пассажиров его машины позже скончался в больнице. По неподтвержденной информации, Mercedes, в который врезался BMW, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву —основателю Aelita Software и Veeam Software.
Незадолго до трагедии 26-летний блогер опубликовал видеоролик, в котором разгоняется по Кутузовскому на своем BMW.
На своем канале на YouTube Губденский рассказывал о машинах и автотюнинге, а также о путешествиях, еде и других своих увлечениях. На YouTube-канал подписаны 246 тысяч человек, на аккаунт в Instagram — почти 500 000 пользователей.