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Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В результате крупной аварии, которая произошла в субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД. Видео появилось в Telegram-канале "SHOT".

По данным ведомства, 15.10 мужчина за рулем BMW 6 серии во время движения по направлению в область выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате полученных травм водитель BMW скончался. Его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время о других пострадавших информации нет.

— Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ГИБДД,
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