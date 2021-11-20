Последствия ДТП на Кутузовском проспекте в Москве сняли на видео

В результате крупной аварии, которая произошла в субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД. Видео появилось в Telegram-канале "SHOT".

По данным ведомства, 15.10 мужчина за рулем BMW 6 серии во время движения по направлению в область выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате полученных травм водитель BMW скончался. Его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время о других пострадавших информации нет.

— Движение в центр осуществляется во встречном направлении. Регулировочно-распорядительные действия осуществляют сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении ведомства.