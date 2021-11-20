В центре Москвы произошло крупное ДТП с жертвами: видео

В Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария со смертельным исходом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

В аварии попали три машины: BMW M4 Competition, Mercedec GLE и Volvo XC90.

В результате столкновения сильнее всех пострадала BMW. Сообщается, что воителя машины от удара выбросило на проезжую часть, в результате чего он погиб. Еще двух людей зажало в салоне M4. Одного из них позже госпитализировали. Он скончался в больнице. На месте происшествия работают оперативные службы.

О других пострадавших пока информация не поступала.