В центре Москвы произошло крупное ДТП с жертвами: видео

В Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария со смертельным исходом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.
В аварии попали три машины: BMW M4 Competition, Mercedec GLE и Volvo XC90.
В результате столкновения сильнее всех пострадала BMW. Сообщается, что воителя машины от удара выбросило на проезжую часть, в результате чего он погиб. Еще двух людей зажало в салоне M4. Одного из них позже госпитализировали. Он скончался в больнице. На месте происшествия работают оперативные службы.
О других пострадавших пока информация не поступала.
Известно, что BMW выехал на «встречку», где врезался в Mercedec и Volvo. По неподтвержденной информации, за рулем Mercedec находился бизнесмен из списка Forbes Ратмир Тимашев —основатель Aelita Software и Veeam Software.