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В центре Москвы произошло крупное ДТП с жертвами: видео

Елена Прошина
1 час назад

В Москве на Кутузовском проспекте произошла крупная авария со смертельным исходом. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

В аварии попали три машины: BMW M4 Competition, Mercedec GLE и Volvo XC90.

В результате столкновения сильнее всех пострадала BMW. Сообщается, что воителя машины от удара выбросило на проезжую часть, в результате чего он погиб. Еще двух людей зажало в салоне M4. Одного из них позже госпитализировали. Он скончался в больнице. На месте происшествия работают оперативные службы.

О других пострадавших пока информация не поступала.

Известно, что BMW выехал на «встречку», где врезался в Mercedec и Volvo. По неподтвержденной информации, за рулем Mercedec находился бизнесмен из списка Forbes Ратмир Тимашев —основатель Aelita Software и Veeam Software.

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