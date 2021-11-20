Избиение женщины в Подмосковье попало на видео

В подмосковном Щелкове мужчина ударил женщину, которая, по его мнению, отказалась отодвинуть тележку в магазине. Избиение попало на видео, кадры опубликовал сын пострадавшей россиянки в своем Instagram-аккаунте.

На видео мужчина догоняет прохожую на улице. Сначала они начинают что-то обсуждать, в какой-то момент россиянин ударяет женщину по лицу.