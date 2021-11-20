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В Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Накануне, 19 ноября, около 16:11, в микрорайоне Аэродром, расположенном в Гатчине, неизвестный на легковом автомобиле сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на очевидцев события в группе «АВТО Гатчина» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, которые сняли все происходящее на видеорегистратор, водитель после аварии не вышел из машины, а просто скрылся с места ДТП.

«Самое отвратительное, что водитель не попытался оказать первую помощь ребенку и просто уехал с места ДТП. Свидетели тут же вызвали скорую, следом прибыли сотрудники ГАИ. Девочка жива, на голове большая гематома, наверняка сотрясение мозга, сильное шоковое состояние», – сообщили в группе.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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