В Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Видео

Накануне, 19 ноября, около 16:11, в микрорайоне Аэродром, расположенном в Гатчине, неизвестный на легковом автомобиле сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на очевидцев события в группе «АВТО Гатчина» соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, которые сняли все происходящее на видеорегистратор, водитель после аварии не вышел из машины, а просто скрылся с места ДТП.