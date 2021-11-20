Саакашвили доставили в военный госпиталь в Гори. Видео

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в военный госпиталь города Гори из тюремной больницы в районе Глдани в Тбилиси, как видно на кадрах, снятых в ночь на субботу.

На видео колонна карет скорой помощи и сопровождающих автомобилей правоохранительных органов въезжает на территорию лечебного учреждения.

Ранее сторонники грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) организовали акцию протеста после того, как Саакашвили, объявивший голодовку, потерял сознание и упал в обморок, а в дальнейшем был госпитализирован в отделение интенсивной терапии тюремной больницы в Глдани.