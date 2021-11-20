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Охранники магазина в Москве избили не заплатившего за игрушку мужчину

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад

Пятеро охранников магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Охранники магазина в Москве избили мужчину из-за ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП произошло на Люблинской улице. В полицию обратился мужчина, рассказавший, что пришел с малолетним ребенком в магазин. Тот взял игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив ее. Позднее их догнали сотрудники службы безопасности магазина. Словесный конфликт перерос в потасовку, в которой мужчина получил травмы.

Избитого москвича госпитализировали. Ребенок физически не пострадал, уточнили в полиции. Напавших задержали, проводится разбирательство.

Ранее в Екатеринбурге охранник ТЦ «Кит» повздорил с посетительницей торгового центра, поскольку ему показалось, что ее справка о вакцинации является ненастоящей, после чего избил ее. По словам россиянки, мужчина выволок ее из помещения и упер в столб, а когда прохожие бросились защищать женщину, он перекинул ее через себя, прижал коленом к земле и стал держать. Окружающие вызвали полицию.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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