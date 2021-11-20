Убившего двух человек подростка оправдали в США

В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса, который в ходе протестов в городе Кеноша (штат Висконсин) в прошлом году застрелил двух человек и ранил еще одного. На тот момент ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение, однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил полуавтоматическую винтовку AR-15 для самообороны.

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Президент США Джо Байден уже выступил с призывом к американцам не допустить беспорядков в связи с оправдательным приговором. "Я призываю каждого выражать свои взгляды мирно и в соответствии с законом", - заявил Байден, комментируя вердикт присяжных. Президент признался, что не доволен этим решением, но подчеркнул, что его нужно уважать, пишет РИА Новости.

Президент сообщил, что его администрация находится в контакте с властями Висконсина и готова оказать помощь в случае необходимости. На случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь правоохранительным органам бойцов нацгвардии.