Милонов озвучил способ борьбы с поклонниками "казанского стрелка"

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил ставить на учет поклонников Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе.

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«Если люди каким-то образом заявили о том, что они его фанаты, если они каким-то образом положительно высказываются о нем, то таких людей надо самих ставить на учет», - заявил Милонов агентству «Москва».

Он напомнил, что в российском Уголовном кодексе есть статья об оправдании терроризма, и предложил следить за поклонниками Галявиева, чтобы они боялись и стыдились положительно высказываться о нем.

По словам депутата, любые положительные высказывания о массовых убийцах должны иметь за собой «определенные государственные репрессии».

«По крайней мере, эти люди должны понимать, что, высказываясь подобным образом, они ставят себя в разряд потенциальных преступников. Ни один нормальный человек не будет положительно о таких фактах высказываться», - считает Милонов.

При этом парламентарий отметил, что законодательно запретить людям собирать деньги на адвоката для Галявиева нельзя, поскольку «даже последний негодяй имеет право на адвоката».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что поклонники Ильназа Галявиева собрали 500 тысяч рублей на его адвокатов. На эти деньги якобы были наняты Алексей Васильев и Владимир Богдан, контракт с которыми подписал отец «казанского стрелка».