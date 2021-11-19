Известная актриса отдала мошенникам три миллиона рублей «на развитие театра»

По данным источника, руководитель одного общероссийского проекта обещал познакомить Кузину с женщиной, которая могла бы помочь ее театру в получении гранта. Через несколько дней артистка созвонилась с новой знакомой. Последняя начала присылать Кузиной подробные рекомендации, в числе которых были регулярные взносы от 500 рублей до 150 тысяч на разные счета. Все внесённые денежные средства пострадавшая взяла в долг у знакомых и в микрофинансовых организациях.