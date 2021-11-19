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Известная актриса отдала мошенникам три миллиона рублей «на развитие театра»

Мослента
24 минуты назад

Известная 71-летняя актриса, заместитель директора «Русского театра марионеток» Надежда Кузина отдала мошенникам три миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Известная актриса отдала мошенникам три миллиона рублей «на развитие театра»
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным источника, руководитель одного общероссийского проекта обещал познакомить Кузину с женщиной, которая могла бы помочь ее театру в получении гранта. Через несколько дней артистка созвонилась с новой знакомой. Последняя начала присылать Кузиной подробные рекомендации, в числе которых были регулярные взносы от 500 рублей до 150 тысяч на разные счета. Все внесённые денежные средства пострадавшая взяла в долг у знакомых и в микрофинансовых организациях.

Грант театр так и не получил, а женщина, обещавшая помощь в получении финансирования, перестала выходить на связь. Кузина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее телефонные мошенники украли 980 тысяч рублей у семьи онкобольного ребенка в Москве.

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