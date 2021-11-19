Уроженцы Кавказа напали на мужчину с ребенком в Москве

Группа молодых людей напала на отца с ребенком в продуктовом магазине в московском районе Марьино. Мужчину ударили по лицу из-за того, что он отказался участвовать в криминальном бизнесе. Источник в правоохранительных органах сообщил, что все нападавшие были уроженцами Кавказа.

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«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом. М. отказывался участвовать в этих делишках и даже мешал им, и тогда ему решили отомстить», — цитирует источник телеканал 360.

СМИ опубликовало видео, на котором пострадавшего осматривают медики. На кадрах можно рассмотреть большой синяк на голове мужчины. Предположительно, нападавшие удалили его пистолетом. Также мужчина пожаловался на боль в ноге. За кадром можно расслышать детский голос — в момент нападения отец с маленьким сыном зашли в магазин за соком.

По другой версии конфликт произошел между двумя охранниками магазина «Пятерочка». Одни из участников драки уличил своего коллегу в воровстве, после чего избил его вместе с друзьями на глазах у ребенка, передает РЕН ТВ.

Зачинщиков драки задержали. По словам источника, в отделение полиции доставили только часть нападавших. Сколько именно человек участвовали в конфликте, точно не известно.