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Уроженцы Кавказа напали на мужчину с ребенком в Москве

Ura.Ru
26 минут назад

Группа молодых людей напала на отца с ребенком в продуктовом магазине в московском районе Марьино. Мужчину ударили по лицу из-за того, что он отказался участвовать в криминальном бизнесе. Источник в правоохранительных органах сообщил, что все нападавшие были уроженцами Кавказа.

Уроженцы Кавказа напали на мужчину с ребенком в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Днем молодые люди работают в основном охранниками, а вечером занимаются криминалом. М. отказывался участвовать в этих делишках и даже мешал им, и тогда ему решили отомстить», — цитирует источник телеканал 360.

СМИ опубликовало видео, на котором пострадавшего осматривают медики. На кадрах можно рассмотреть большой синяк на голове мужчины. Предположительно, нападавшие удалили его пистолетом. Также мужчина пожаловался на боль в ноге. За кадром можно расслышать детский голос — в момент нападения отец с маленьким сыном зашли в магазин за соком.

По другой версии конфликт произошел между двумя охранниками магазина «Пятерочка». Одни из участников драки уличил своего коллегу в воровстве, после чего избил его вместе с друзьями на глазах у ребенка, передает РЕН ТВ.

Зачинщиков драки задержали. По словам источника, в отделение полиции доставили только часть нападавших. Сколько именно человек участвовали в конфликте, точно не известно.

В начале ноября в микрорайоне Новые Ватутинки группа неизвестных избила мужчину, который шел по улице с маленьким сыном. Пострадавший заявил, что драка началась после того, как один из нападавших ударил ребенка по лицу. Москвич добавил, что у одного из нападавших был нож. Молодые люди утверждали, что просто задели прохожего локтем. По словам нападавших, они не знали, что с ним был ребенок. В МВД Москвы сообщили, что нападавшие были разнорабочими из стран Кавказа. В России они официально проживают около девяти лет. Молодым людям предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц.

Происшествия,МВД,Телеканал "360° Подмосковье",РЕН ТВ,
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