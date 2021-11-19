Россиянка избила ветврача после смерти кота

Хозяйка кота напала на врача новосибирской ветклиники, так как считает ее виновной в смерти питомца после кастрации, пишет «Сиб.фм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина в помещении ветклиники «Энималз» внезапно набрасывается на врача с кулаками. Ветеринар защищается. Разнять их пытается оказавшийся рядом мужчина. Он с трудом оттаскивает напавшую от доктора. После этого в кабинет входит администратор клиники, которая после обмена репликами получает удар по голове.

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Как выяснилось, у напавшей на ветеринара женщины после кастрации умер кот. Она решила, что в ветклинике допустили грубую ошибку, так как прооперировали ее питомца, зная, что кота за час до этого кормили. По словам женщины, уже после смерти кота она узнала, что кормить и поить животное нельзя за несколько часов до операции.

По словам директора клиники Артема Колесникова, клиентка рассказала, что кота покормили, но подчеркнула, что это было с утра. О том, что кот ел час назад, женщина якобы не сообщила. Таким образом врач не сочла это противопоказанием к операции.

При этом в ветклинике уверены, что смерть кота не связана с его кормлением перед операцией. На момент введения животного в наркоз и до гибели рвотные позывы отсутствовали, апноэ также отсутствовало. По их версии, кот умер из-за проблем со здоровьем, о которых врачи не знали.

«Перед операцией рекомендуют проводить дообследования состояния животного. И с серьезными патологиями делают операции, но ветеринар хотя бы знает, в каком моменте быть аккуратным, чтобы избежать трагических последствий», – заявила представитель клиники Елена Хребтова, добавив, что обследования стоят дорого, и хозяйка животного «решила сэкономить».

В клинике сообщили, что ветврач и администратор, на которых напала хозяйка кота, не могут выйти на работу, так как «находятся в состоянии стресса и испытывают чувство незащищенности».