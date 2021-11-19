Россиянку оштрафовали за побег из ковидного госпиталя

Жительницу Воронежской области оштрафовали на 20 тысяч рублей за побег из ковидного госпиталя в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Семилукского районного суда.
В конце июля 60-летняя жительница Воронежа путешествовала на корабле с дочерью по Волге. Уже находясь в Астрахани, женщина заболела и ее с температурой госпитализировали в местную инфекционную больницу, в которой ей диагностировали COVID-19.
«Ночью она самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой. Из Астрахани до Москвы она летела на самолете, а оттуда добиралась до самого дома на такси. По приезду ей сразу стало плохо и ее снова госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.
В отношении женщины возбудили административное дело по статье КоАП о несоблюдении обязательного режима изоляции с момента заболевания новой коронавирусной инфекцией, предоставляющее опасность для окружающих. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.