Россиянку оштрафовали за побег из ковидного госпиталя

«Ночью она самовольно покинула лечебное учреждение и отправилась домой. Из Астрахани до Москвы она летела на самолете, а оттуда добиралась до самого дома на такси. По приезду ей сразу стало плохо и ее снова госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.