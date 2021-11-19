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В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке фитнес-клуба

Мослента
2 часа назад

Мужчина умер по время занятий в фитнес-клубе в Подмосковье. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке фитнес-клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посетитель клуба сначала бегал на дорожке, после чего снизил темп и упал на ленту тренажера. Далее он съехал с ленты на пол и больше не двигался. На данный момент причина смерти россиянина остается неизвестной. Следователи начали комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что несколько раз судимый россиянин обманом устроился в московский фитнес-клуб, где домогался несовершеннолетних девочек. Освободившись из тюрьмы в 2019 году, он устроился тренером по карате, предоставив поддельную справку о несудимости.

Происшествия,РЕН ТВ,
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