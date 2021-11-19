В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке фитнес-клуба

Мужчина умер по время занятий в фитнес-клубе в Подмосковье. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Посетитель клуба сначала бегал на дорожке, после чего снизил темп и упал на ленту тренажера. Далее он съехал с ленты на пол и больше не двигался. На данный момент причина смерти россиянина остается неизвестной. Следователи начали комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели мужчины проводится проверка.