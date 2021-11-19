Пьяного хулигана задержали в аэропорту Шереметьево

Сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево совместно с транспортной полицией задержали гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения дебоширил на территории авиагавани, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

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По информации следствия, гражданин одной из стран ближнего зарубежья пришел в одну из торговых точек аэропорта, начал нецензурно ругаться и вести себя вызывающе. Сотрудник безопасности аэропорта сделал ему замечание, но эффекта это не дало.

Мужчина стал вести себя агрессивно, угрожать нанесением телесных повреждений, затем взял с полки 2 бутылки и разбил их. Когда хулиган направился в сторону охранника, напарник сотрудника службы безопасности бросился на нарушителя и сбил с ног.