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Пьяного хулигана задержали в аэропорту Шереметьево

РИАМОиещё 2
31 минуту назад

Сотрудники безопасности аэропорта Шереметьево совместно с транспортной полицией задержали гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения дебоширил на территории авиагавани, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Пьяного хулигана задержали в аэропорту Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следствия, гражданин одной из стран ближнего зарубежья пришел в одну из торговых точек аэропорта, начал нецензурно ругаться и вести себя вызывающе. Сотрудник безопасности аэропорта сделал ему замечание, но эффекта это не дало.

Мужчина стал вести себя агрессивно, угрожать нанесением телесных повреждений, затем взял с полки 2 бутылки и разбил их. Когда хулиган направился в сторону охранника, напарник сотрудника службы безопасности бросился на нарушителя и сбил с ног.

Дебошира задержали сотрудники ЛУ МВД России, его доставили в дежурную часть, а в дальнейшем отправили под арест.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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