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Тела трех пропавших детей обнаружили во Владимирской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад

Тела двух восьмилетних мальчиков и девятилетней девочки с признаками утопления нашли на берегу водоема в поселке Анопино Владимирской области, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Тела трех пропавших детей обнаружили во Владимирской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели трех несовершеннолетних в п. Анопино Гусь-Хрустального района. Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.

Ранее в Астраханской области в реке Караульной нашли тело пятилетней девочки.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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