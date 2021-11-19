Тела трех пропавших детей обнаружили во Владимирской области

«Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели трех несовершеннолетних в п. Анопино Гусь-Хрустального района. Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.