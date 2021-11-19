Подросток покончил с собой в центре Москвы

В октябре в Казахстане ученик 8 класса пришел в юбке на мероприятие на тему «Гарри Поттера». Учителя отвели подростка к школьному психологу, а после вызвали родителей. В тот же день подросток покончил с собой. После случившегося его одноклассники в знак солидарности пришли в школу в юбках.