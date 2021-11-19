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Подросток покончил с собой в центре Москвы

Вероника Полынина
20 минут назад

14-летний подросток найден повешенным в квартире в центре Москвы, сообщает телеграм-канал 112.

Подросток покончил с собой в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Тело мальчика в его комнате обнаружила 11-летняя сестра и сразу позвонила родителям.

По предварительной версии, подросток совершил самоубийство.

Как сообщает РЕН ТВ, школьник занимался шахматами и спортивным ориентированием. Полицейские выясняют причины произошедшего.

В октябре в Казахстане ученик 8 класса пришел в юбке на мероприятие на тему «Гарри Поттера». Учителя отвели подростка к школьному психологу, а после вызвали родителей. В тот же день подросток покончил с собой. После случившегося его одноклассники в знак солидарности пришли в школу в юбках.

Происшествия,Гарри Поттер,
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