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Пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту Кемерово

Вероника Полынина
41 минуту назад

Пьяная пассажирка из Подмосковья устроила дебош во время посадки на самолет рейса КемеровоМосква. Как сообщает ТАСС, в аэропорту выпившая женщина сорвала защитную маску с сотрудника полиции.

Пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту Кемерово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что в стерильной зоне терминала внутренних авиалиний аэропорта Кемерово пассажирка нарушает общественный порядок.

«Полицейские выяснили, что представитель авиакомпании отказал женщине в посадке на борт воздушного судна из-за наличия у нее признаков алкогольного опьянения. В ответ на это она начала выражаться нецензурной бранью в его адрес и хватать за верхнюю одежду», — сказала Волк.

В отделе полиции женщина продолжила вести себя агрессивно и во время составления протокола об административном правонарушении пыталась отобрать у сотрудницы полиции свой паспорт и сорвала с ее лица защитную маску.

Пассажирку оштрафовали. Также в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти, наказание по которой, в том числе и лишение свободы на срок до 10 лет.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,
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