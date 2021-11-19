Пьяная россиянка устроила дебош в аэропорту Кемерово

Пьяная пассажирка из Подмосковья устроила дебош во время посадки на самолет рейса Кемерово — Москва. Как сообщает ТАСС, в аэропорту выпившая женщина сорвала защитную маску с сотрудника полиции.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что в стерильной зоне терминала внутренних авиалиний аэропорта Кемерово пассажирка нарушает общественный порядок.
«Полицейские выяснили, что представитель авиакомпании отказал женщине в посадке на борт воздушного судна из-за наличия у нее признаков алкогольного опьянения. В ответ на это она начала выражаться нецензурной бранью в его адрес и хватать за верхнюю одежду», — сказала Волк.
В отделе полиции женщина продолжила вести себя агрессивно и во время составления протокола об административном правонарушении пыталась отобрать у сотрудницы полиции свой паспорт и сорвала с ее лица защитную маску.
Пассажирку оштрафовали. Также в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о применении насилия против представителя власти, наказание по которой, в том числе и лишение свободы на срок до 10 лет.