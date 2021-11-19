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Подростки устроили массовую драку в Подмосковье

Вероника Полынина
24 минуты назад

Выяснение отношений между двумя подростками из-за ссоры в социальных сетях в подмосковном Пушкино закончилось массовой дракой. Один из ее участников попал в больницу, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, изначально выяснить отношения на кулаках планировали только двое молодых людей. Они что-то не поделили в соцсетях и решили встретиться лично, захватив с собой друзей. Подростки начали драку один на один на глазах у публики и вскоре разошлись, но конфликт на этом не закончился. Один из присутствующих достал пистолет, чем спровоцировал толпу накинуться уже на него. Подростка избили настолько, что пришлось вызывать скорую. В итоге его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и разрывом губы.

По факту инцидента МВД организовало проверку. Пистолет у подростка изъяли.

Ранее на Осеннем бульваре в Крылатском пьяный приезжий избил двух человек из-за «неправильного взгляда». Женщина, вступившаяся за мужчину, подвергшемуся нападкам со стороны уроженца Таджикистана, получила ушиб глаза и перелом руки.

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