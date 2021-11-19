Подростки устроили массовую драку в Подмосковье

По данным издания, изначально выяснить отношения на кулаках планировали только двое молодых людей. Они что-то не поделили в соцсетях и решили встретиться лично, захватив с собой друзей. Подростки начали драку один на один на глазах у публики и вскоре разошлись, но конфликт на этом не закончился. Один из присутствующих достал пистолет, чем спровоцировал толпу накинуться уже на него. Подростка избили настолько, что пришлось вызывать скорую. В итоге его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и разрывом губы.