Драка пьяного пассажира с начальником поезда попала на видео

Пьяный пассажир подрался с начальником поезда, следовавшего из Владивостока в Москву. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Пресс-Хата».
41-летний житель города Новосибирска употреблял алкоголь в вагоне-ресторане поезда «Владивосток – Москва», а по возвращении на свое посадочное место он устроил дебош. Унять хулигана попытался начальник поезда, однако мужчина агрессивно отреагировал на его слова и полез в драку.
В итоге сотрудники полиции в Красноярском крае сняли с поезда буйного пассажира. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.