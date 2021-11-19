Драка пьяного пассажира с начальником поезда попала на видео

Пьяный пассажир подрался с начальником поезда, следовавшего из Владивостока в Москву. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Пресс-Хата».

41-летний житель города Новосибирска употреблял алкоголь в вагоне-ресторане поезда «Владивосток – Москва», а по возвращении на свое посадочное место он устроил дебош. Унять хулигана попытался начальник поезда, однако мужчина агрессивно отреагировал на его слова и полез в драку.