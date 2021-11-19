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Названо место возгорания в квартире Хлебниковой

Елена Прошина
55 минут назад

Пожарные назвали предварительное место возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой. Как сообщает Telegram-канал Shot, предположительно, это кровать — певица закурила в постели и уснула с сигаретой.

Сейчас артистка находится в медицинской коме в реанимации НИИ Склифосовского.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек.

Хлебникова впала в кому после пожара

По последней информации, у певицы ожоги 20-29% тела, сильно пострадало лицо — узнать ее личность медики смогли лишь после опроса родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бёдер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы, артистка остается в реанимации.

Недавно Хлебникова якобы приходила в себя, но от шока она впала в истерику и медики вновь ввели ее в искусственную кому.

Происшествия,Видео,Марина Хлебникова,
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