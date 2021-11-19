Названо место возгорания в квартире Хлебниковой

Пожарные назвали предварительное место возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой. Как сообщает Telegram-канал Shot, предположительно, это кровать — певица закурила в постели и уснула с сигаретой.

Сейчас артистка находится в медицинской коме в реанимации НИИ Склифосовского.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек.

По последней информации, у певицы ожоги 20-29% тела, сильно пострадало лицо — узнать ее личность медики смогли лишь после опроса родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бёдер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы, артистка остается в реанимации.