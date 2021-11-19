Молодая россиянка избила водителя такси за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Соответствующее видео, которое снимал таксист, опубликовано в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте».

Попавший в сеть инцидент произошел около одного из домов по улице Куйбышева в Челябинске. К подъехавшей машине девушка вышла с ребенком, хотя в заказе этого уточнения не было. Для провоза детей в автомобиле необходимо иметь детское кресло.

«Девушка, с ребенком вам нужно было детский тариф вызывать», — обратился к пассажирке водитель.

В свою очередь мать спокойно ответила, что ничего страшного. Однако, когда мужчина сказал, что через восемь минут приедет другой автомобиль, девушка начала избивать таксиста детским рюкзаком.