В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Россиянка избила таксиста за отказ везти ее с ребенком и попала на видео

Lenta.ru
51 минуту назад

Молодая россиянка избила водителя такси за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. Соответствующее видео, которое снимал таксист, опубликовано в группе «Наш Челябинск» во «ВКонтакте».

Попавший в сеть инцидент произошел около одного из домов по улице Куйбышева в Челябинске. К подъехавшей машине девушка вышла с ребенком, хотя в заказе этого уточнения не было. Для провоза детей в автомобиле необходимо иметь детское кресло.

«Девушка, с ребенком вам нужно было детский тариф вызывать», — обратился к пассажирке водитель.

В свою очередь мать спокойно ответила, что ничего страшного. Однако, когда мужчина сказал, что через восемь минут приедет другой автомобиль, девушка начала избивать таксиста детским рюкзаком.

Такси в России подешевеет из-за нового закона

Ранее в другом российском городе — Екатеринбурге — нетрезвая компания россиян избила и ограбила водителя такси. Второй их жертвой стала проходившая мимо девушка.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители