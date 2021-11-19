Приятель Валерия Рашкина Владимир Матросов, который отдыхал вместе с ним в Саратовской области, рассказал подробности о том дне, когда депутат совершил убийство лося. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По его словам, оружие в тот день было только у Рашкина, остальные приехали порыбачить. Он также удивился факту нахождения лося в этих местах, так как, отметил Матросов, обычно зверей там не бывает.

Кроме того, Матросов не понял, как депутат мог попасть в животное с 250 метров. По его мнению, Рашкин стал «жертвой стечения обстоятельств».

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого полицейские нашли в конце октября в его машине. В видеообращении он описал обстоятельства ночи 29 октября.