Стало известно о шоке у Хлебниковой в больнице

Певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в собственной квартире, приходила в сознание. Как сообщает Telegram-канал Mash, от шока она впала в истерику, а потому медикам пришлось вновь ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Фото: ТАСС ТАСС

По уточненной информации, у певицы ожоги 20-29% тела. Лицо Хлебниковой сильно пострадало, и узнать ее личность медики смогли лишь после опроса родственников. Также обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, сильные ожоги груди, живота, бёдер. Сейчас у нее падает кровяное давление из-за травмы, артистка остается в реанимации.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей. Известно, что причиной пожара оказалась непотушенная сигарета.