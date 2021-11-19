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Московская полиция провела массовое задержание мигрантов

Мослентаиещё 1
15 минут назад

Московская полиция провела массовые задержания мигрантов, участвовавших в акции киргизских националистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Московская полиция провела массовое задержание мигрантов
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»Telegram-канал «Осторожно, новости»

По данным источника, поводом для задержаний изначально стало массовое скопление автомобилей на парковке у торгового комплекса «Европолис» в столичном районе Ростокино. Владельцы транспортных средств катались, снимали видео и скандировали речевки, привлекая к себе внимание местных жителей.

Напуганные москвичи вызвали полицейских, которые на месте задержали 37-летнего Эмила Бекиева и его друзей. Сначала мужчина называл себя известным у себя на родине певцом и заявлял, что снимал клип в столице, однако позже выяснилось, что он является членом националистического движения.

На Бекиева составили протокол за нарушение проведения публичных акций. Еще троих задержанных националистов обвинили в нарушении миграционного законодательства. На данный момент полиция ищет остальных участников.

Ранее россияне отметили негативное влияние мигрантов на возможность их трудоустройства. Половина опрошенных заявили, что приезжие отнимают работу у местных жителей.

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