Неизвестный предупредил о взрыве вылетевшего из Петербурга самолета

Неизвестный предупредил о возможном взрыве на борту самолета Air Astan, который следовал из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Звонок поступил в call-центр казахстанской авиакомпании.
«В Call-центр Air Astana в 00.45 часов 18 ноября (21.45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В ведомстве уточнили, что самолет совершил посадку без каких-либо происшествий. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее пассажирский самолет EgyptAir, направлявшийся из Каира в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после того, как на сиденье в салоне обнаружили записку с угрозой взрыва. Борт подал сигнал бедствия и изменил курс. Самолет пробыл в воздухе всего 20 минут. После посадки воздушное судно проверили, но никаких подозрительных предметов не нашли. Кто оставил записку — неизвестно, передает телеканал 360/