В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Неизвестный предупредил о взрыве самолета Air Astan

Ura.Ruиещё 1
18 минут назад

Неизвестный предупредил о возможном взрыве на борту самолета Air Astan, который следовал из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Звонок поступил в call-центр казахстанской авиакомпании.

Неизвестный предупредил о взрыве вылетевшего из Петербурга самолета
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В Call-центр Air Astana в 00.45 часов 18 ноября (21.45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил посадку без каких-либо происшествий. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее пассажирский самолет EgyptAir, направлявшийся из Каира в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после того, как на сиденье в салоне обнаружили записку с угрозой взрыва. Борт подал сигнал бедствия и изменил курс. Самолет пробыл в воздухе всего 20 минут. После посадки воздушное судно проверили, но никаких подозрительных предметов не нашли. Кто оставил записку — неизвестно, передает телеканал 360/

Происшествия,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители