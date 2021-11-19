Неизвестный предупредил о взрыве вылетевшего из Петербурга самолета

Неизвестный предупредил о возможном взрыве на борту самолета Air Astan, который следовал из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Звонок поступил в call-центр казахстанской авиакомпании.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил посадку без каких-либо происшествий. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее пассажирский самолет EgyptAir, направлявшийся из Каира в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета после того, как на сиденье в салоне обнаружили записку с угрозой взрыва. Борт подал сигнал бедствия и изменил курс. Самолет пробыл в воздухе всего 20 минут. После посадки воздушное судно проверили, но никаких подозрительных предметов не нашли. Кто оставил записку — неизвестно, передает телеканал 360/