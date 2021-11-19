Врач оценил шансы Хлебниковой выжить после пожара

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Артистку госпитализировали в больницу. От каких факторов зависит ее выздоровление – «Слово и Дело» рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Что произошло?

Видео дня

Первая информация о пожаре в московской квартире певицы Марины Хлебниковой появилась вчера вечером, 18 ноября. После возгорания на место происшествия прибыли спасатели и медики. Артистку в срочном порядке госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Врачи зафиксировали у нее 50% ожогов тела и подключили к аппарату ИВЛ. Кроме исполнительницы в квартире находились ее родители и дочь – они не пострадали.

Медики не дают прогнозов относительно выздоровления артистки. На него влияет совокупность факторов, внешних и внутренних процессов. Своим профессиональным мнением со «Слово и Дело» поделился кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.

Факторы выздоровления

«Момент первый – степень наружного поражения. 50% поражения – это еще не фатальная цифра. С этой точки зрения, шансы на выживание и реабилитацию есть. Второй фактор – это момент внутреннего поражения, насколько человек надышался угарным газом и насколько выражено поражение легких. Здесь ничего неизвестно – человек в бессознательном состоянии, функции внешнего дыхания провести невозможно – такие объективные исследования. Единственное, что можно сделать – компьютерно-томографическое исследование легких», — подчеркивает врач.

Еще один важный фактор, по словам Владимира Зайцева, это поражение дыхательных путей. А именно – ожог носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки. В случае с Мариной Хлебниковой непонятно, был ли прямой ожог слизистых оболочек.

«Момент четвертый – живучесть данного конкретного организма. То есть насколько готов иммунитет, насколько организм в данный момент времени здоров или болен – находится в стадии ремиссии по всем заболеваниям или какое-то заболевание находится в стадии обострения», — отмечает кандидат медицинских наук.

Помимо вышеперечисленных моментов, важен возраст человека, его спортивность и атлетичность, насколько он активен и подвижен.

«Еще один фактор – насколько правильное, эффективное, четкое, сбалансированное решение будет предложено для пациента. И здесь не приходится сомневаться, потому что мы говорим про Москву и профильное учреждение», — подчеркнул врач.

Также важен фактор упущенного времени. Если бы ситуация с Хлебниковой произошла за чертой Москвы – время сделало бы свое дело. Пока бригада доехала бы, могла попасть в пробки – возможных вариантов развития событий много. Но в случае с Хлебниковой в этом смысле все сложилось удачно.